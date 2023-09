Adolescente morador de abrigo é apreendido por estupro

ANDRADINA – Na tarde de quarta-feira, policiais militares de Andradina foram acionados para comparecerem no Abrigo Municipal para cumprimento de decisão judicial para apreensão de adolescente, acolhido e morador naquele local.

Após cientificarem a direção do estabelecimento sobre a existência da determinação judicial, expedida pelo Juiz de Direito da 3ª vara do Foro de Andradina, com base em relatório de investigações onde ficou constatado que o menor havia praticado o ato infracional no interior do abrigo, o adolescente de 16 anos foi apreendido e levado ao Plantão Permanente, para em seguida ser encaminhado à Fundação Casa de Araçatuba.