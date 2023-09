Caminhão cai de viaduto e deixa carga espalhada pela rodovia em Santa Cruz do Rio Pardo

Acidente foi registrado próximo ao Km 303 da Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó. Na noite de segunda-feira (4), um idoso morreu após uma batida traseira na mesma via.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – Um caminhão caiu de um viaduto no Km 303 da Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), na manhã desta terça-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo, que seguia sentido interior-capital, chegou a colidir contra um barranco depois da queda, o que deixou a cabine do veículo destruída.

O motorista do caminhão, um jovem de 20 anos, relatou à Polícia Rodoviária que teria perdido a consciência pouco antes do acidente. Ele foi socorrido com ferimentos leves e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O veículo transportava caixas de maçãs, que ficaram espalhadas pela pista do trevo. A via foi interditada e ainda não havia sido liberada totalmente até a publicação da reportagem.