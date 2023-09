Prefeito Fernando Santana entrega escrituras de terrenos para famílias de Nova Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – O aposentado Ronaldo Martiniano Lima, 78 anos, faz parte de uma das 17 famílias beneficiadas com legalização do terreno onde reside em Nova Independência desde 1979.

Na manhã desta sexta-feira, 01, ele recebeu das mãos do prefeito Fernando Macchi Santana a escritura oficial do imóvel. Uma espera que durou 44 anos.

De acordo com ele, desde 2001 está no imóvel. Porém, sem a escritura não tinha garantia alguma. Agora muda tudo. Pode vender ou transferir para quem ele quiser que o terreno está legalizado.

