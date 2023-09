Advogado de Três lagoas é preso em Castilho usando documento falso abrindo conta em banco

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira (31.agosto.2023), o advogado P. L. L. P., de 48 anos, residente na cidade de Três Lagoas/MS, acusado de uso de documento falso, no momento em que foi flagrado utilizando um RG e outros documentos, para abrir uma conta na agencia do Banco do Brasil de Castilho. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia do município, indiciado e recolhido à cadeia de Penápolis, aguardando audiência de custódia. Os documentos foram apreendidos.

A prisão do advogado aconteceu quando uma equipe da Polícia Militar, exercendo a modalidade Atividade Delegada, foi acionada para comparecer na agência local do Bando do Brasil, cujos funcionários suspeitavam que ele podia estar de posse de documentos falsos. Imediatamente os policiais foram ao banco e abordou o suspeito.

Em contato com o gerente, foi entregue o RG (documento de identidade) fornecido pelo advogado, além de comprovantes de endereço no mesmo nome.

De posse dos documentos, quando iam iniciar as pesquisas via Prodesp (Processamento do estado de São Paulo), o advogado, de livre e espontânea vontade declarou: “a casa caiu”.

Na sequência informou que era advogado em Três Lagoas (MS), e que todos os documentos eram falsos, declarando posteriormente seu nome verdadeiro. Ainda segundo o advogado, o objetivo da criação de conta bancária era para angariar limites bancários e empréstimos.

Diante dos fatos averiguados, ele recebeu voz de prisão baseado no artigo 304 do Código Penal – Uso de Documento falso.

Consultado, o número que constava no RG, os policiais verificaram que os dados eram de outra pessoa, porém com a sua foto.

O advogado foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Castilho onde foi autuado em flagrante e recolhido à cadeia de Penápolis à disposição da justiça e aguardando audiência de custódia.

Foram apreendidos RG, Conta da Vivo, Histórico INSS, Conta da Claro, todos falsificados.