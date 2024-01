Campos Machado, ex-deputado estadual de SP, morre aos 84 anos

Político enfrentava luta contra um quadro grave de leucemia

SÃO PAULO – O ex-deputado estadual de São Paulo Antônio Carlos de Campos Machado morreu, no sábado (6), aos 84 anos. A informação foi divulgada pela família, que disse que o parlamentar vinha lutando contra um quadro grave de leucemia. Segundo os parentes, uma cerimônia de homenagem foi realizada na Assembleia Legislativa (Alesp), às 13h.

“É com a alma partida que temos a dolorosa missão de informar e lamentar profundamente o falecimento, no início desta manhã, do nosso grande líder Campos Machado, que lutou bravamente nos últimos dias contra um quadro grave de leucemia. Neste momento de grande dor, pedimos orações e boas vibrações”, diz a nota da família.

Advogado criminalista formado pela Universidade de São Paulo (USP), Campos Machado foi deputado estadual de São Paulo por oito mandatos consecutivos, entre 1987 e 2023. Ao todo, foram mais de 4 mil iniciativas legislativas e projetos levados ao Legislativo do estado, além de 293 leis aprovadas, sendo algumas de repercussão nacional, como a gratuidade no transporte público para idosos.

“A sua extraordinária trajetória pessoal, na advocacia e na política, que marcou gerações, não será esquecida, ao contrário, servirá, de agora em diante, como luzeiro para todos que sonham com uma sociedade mais justa e fraterna. Atendendo seu último desejo, vamos todos nos irmanar para levar adiante a nossa Frente Cidadã”, disse a família.

“Professor”

O diretor do Sebrae-SP, presidente estadual do PSDB-SP e ex-secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, publicou em seu perfil no Instagram, uma nota de pesar sobre a morte de Campos Machado e o descreveu como “o maior parlamentar do nosso Legislativo Paulista nas últimas décadas”.