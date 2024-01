Suspeito de atentado contra prefeito de Palmares Paulista é preso

Ação foi feita pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, na sexta-feira (29), em Minas Gerais

PALMARES PAULISTA – Um trabalho conjunto do CPI-5, do 30º BPM/I da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na sexta-feira (29) o suspeito de cometer um atentado contra o prefeito de Palmares Paulista, Lucas Aparecido de Assumpção (PV).

De acordo com a PM, o homem tinha um mandado de prisão expedido em seu desfavor e foi detido na cidade de Montes Claros (MG), após ser abordado pela PRF na BR-251.

Entenda o caso

Na manhã do sábado passado (23), Assumpção foi vítima de disparos de arma de fogo quando tentava sair de sua casa, pela manhã. Ele estava dentro do carro quando viu um homem armado se posicionando atrás do veículo.

O suspeito apontou a arma em sua direção e atirou. O gestor municipal conseguiu fugir e entrar no imóvel. Por sorte ele não se feriu.

As investigações começaram imediatamente pela Polícia Civil local e DIG de Catanduva, com o apoio de toda Polícia Militar da região.

Fonte: sbtinterior.com