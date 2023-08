Chacina com nove mortes na Bahia foi motivada por ciúmes, diz polícia

Corpos foram achados na manhã de segunda-feira (29), em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. Entre as vítimas estão três crianças e sete das nove pessoas foram carbonizadas.

MATA DE SÃO JOÃO/BA – A Polícia Civil da Bahia afirmou, no fim da manhã desta terça-feira (29), que a chacina com nove mortes em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, foi motivada por ciúmes. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (28) e, horas depois, um suspeito de envolvimento com a ação criminosa foi preso e outros dois – entre eles o mandante do ataque – morreram em confronto com policiais civis.

Conforme a delegada Christiane Inocência Coelho, diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), os quatro autores do crime fazem parte de uma facção criminosa. Porém, o que motivou a ação foi ciúmes do mandante contra uma das vítimas, identificada como Preá – que era procurado pela polícia e tinha mandados judiciais expedidos por lesão corporal, tráfico de drogas, homicídio e violência doméstica.

“Estamos trabalhando com [a hipótese de] crime passional e as diligências permanecem. Não posso informar nomes, porque comprometeria o andamento das investigações, mas temos um alvo principal e um alvo aleatório”, disse a delegada, complementando que a polícia está em busca do quarto homem.

Segundo a diretora do Depom, o alvo dos criminosos, Preá, “era ex-namorado da atual namorada do mandante do crime”. “Entre as vítimas, está uma senhora de prenome Cristiane, que é a mãe da atual namorada do executor”, acrescentou.

Cristiane e Preá estavam na casa incendiada, juntos com mais três crianças, dois adultos. Estavam também no mesmo imóvel um bebê, que foi poupado pelos criminosos e foi resgatado pelo pai, e um adolescente de 12 anos, que está hospitalizado com lesões graves.

As três crianças e o adolescente são irmãos da mulher que namorava com o mandante do crime – ela estava fora de casa quando tudo aconteceu e não teve nome divulgado. O bebê tem entre um ano e meio a dois anos, e foi resgatado pelo pai. Não foi detalhado como ocorreu o resgate, nem o grau de parentesco dele com as outras pessoas no local.

Sobrevivente salvo por ‘verdadeiras mártires’

O menino de 12 segue internado na ala de queimados do Hospital Geral do Estado, na capital baiana, em estado gravíssimo, de acordo com a polícia. Ele teve queimaduras em mais da metade do corpo e já prestou depoimento.

Segundo a delegada, o garoto se escondeu debaixo de uma cama e, por isso, não foi visto pelos criminosos durante ação. Mesmo com ferimentos causados pelo fogo, ele conseguiu sair na rua pedindo socorro e bateu nas portas de alguns vizinhos, até ser acolhido por duas moradoras em um dos imóveis. Ambas foram mortas a tiros.

Durante a manhã, o Departamento de Polícia Técnica informou que foram identificadas duas vítimas: Clícia Costa Magalhães, de 35 anos, e Sara Miranda Magalhães, 56 anos. A Polícia Civil não confirma se havia grau de parentesco entre elas, em qual das casas elas estavam, nem se elas foram as que salvaram o menino.

Até o início da tarde desta terça, os corpos de todas as vítimas seguiam à espera de familiares para serem liberados do Instituo Médico Legal de Camaçari, também na RMS.

Entenda o caso

Duas famílias em casas vizinhas foram encontradas mortas nesta segunda-feira (28) na zona rural de Mata de São João. Na comunidade de Portal do Lunda, uma das moradias foi incendiada e sete pessoas foram carbonizadas, incluindo três crianças. Na outra, duas mulheres foram mortas a tiros.

Em entrevista ao g1, o perito Tiago Silva afirmou que pelo menos um homem foi morto a tiros antes de o imóvel ser incendiado, contudo, devido ao estado dos corpos, não é possível afirmar que as outras pessoas também foram baleadas.

Um suspeito de participar da chacina foi preso, e dois morreram em confronto com policiais civis, na madrugada desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram encontrados escondidos em uma região de mata. O homem que foi preso, conforme a delegada, foi ouvido, mas não deu informações relevantes para os investigadores.

Onde fica a cidade?

Com praias paradisíacas, Mata de São João é um importante destino turístico na Bahia. Apesar de ser bastante conhecido pelos distritos de Praia do Forte e Imbassaí, o município, de 46 mil habitantes, também tem uma vasta área rural, longe das praias e da badalação.

Foi justamente nesse trecho mais afastado que ocorreu a barbárie. “Em toda a minha experiência profissional, nunca vi nada parecido. É um fato absolutamente terrível, que também deixou a população local em choque”, comentou a diretora do Depom.

A cidade tem quase 47 mil habitantes, mas o local onde as vítimas foram achadas fica a seis quilômetros da sede e é pouco habitado. Conhecida como Portal do Lunda, a área fica na Colônia Juscelino Kubitschek, uma região que foi povoada por japoneses que vieram para o Brasil alguns anos após a Segunda Guerra Mundial.

Ao longo dos anos, os japoneses saíram da colônia em direção à sede do município e à capital do estado, Salvador. Segundo a assessoria de Mata de São João, os matenses, pessoas que nascem no município, estão em sua maioria na zona rural.

Fonte: G1/BA