Idoso morre após bater carro contra dois caminhões na Rodovia da Integração

MONTE CASTELO – Um idoso, de 67 anos, morreu após um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões e um carro, na noite de quinta-feira (24), no km 154,400 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, a Rodovia da Integração (SP-563), em Monte Castelo (SP).

Conforme a Polícia Rodoviária, o idoso conduzia o carro no sentido Nova Independência a Tupi Paulista, quando colidiu lateralmente contra um caminhão, conduzido por um homem de 22 anos, que transitava no sentido contrário.

Em seguida, o carro colidiu transversalmente com outro caminhão, conduzido por um motorista de 21 anos, que transitava logo atrás do primeiro veículo de carga. O idoso morreu no local.

Os motoristas dos caminhões foram submetidos ao teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool.

O trânsito não foi afetado pelo acidente.

Fonte: G1/Presidente Prudente