Defesa Civil realiza 1º simulado de comunicações de emergência

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, juntamente com a REER/SP – Rede Estadual de Emergência de Radioamadores de São Paulo, realizou no sábado, dia 19/08, o Primeiro Simulado Estadual de Radiocomunicação.

O objetivo foi unir todo o estado através dos vários modos de radiocomunicação comumente utilizados pelos Radioamadores, além de avaliar o alcance e deixar a radiocomunicação preparada para atuação em caso de falência de outras formas de comunicação em caso de desastres ou catástrofes naturais ou provocadas, como incêndios, inundações, terremotos ou atentados terroristas.

Além de várias localidades do estado de São Paulo, onde foi percebido uma grande abrangência em todas as regionais, os operadores da REER/SP receberam respostas do estado de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco.

A iniciativa é de extrema importância e pode salvar vidas, pois em algumas emergências, a comunicação somente será possível através de radioamadores, que estão espalhados por todo o estado, país e planeta.

Na região do 28º BPM/I, Cb PM Lucas, responsável pelo setor de telecomunicações, e integrante da Defesa Civil, participaram do simulado, levando seus equipamentos até Mirandópolis, de onde conseguiram se comunicar com um ramal existente no Palácio do Governador, na capital, prefixo PPY2CGE.

O evento foi considerado um sucesso, pois mostrou sua eficiência e capacidade de mobilização em curto espaço de tempo.

Divulgação