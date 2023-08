Ex-lutador de jiu-jitsu é preso após agredir mãe e irmã

CASTILHO – Na tarde de sexta-feira (18), policiais militares de Castilho foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica.

No local, em contato com as vítimas, mãe e irmã do agressor, estas informaram que haviam sido agredidas pelo autor com socos e chutes, ambas apresentando lesões.

Em entrevista com o autor, este foi bastante ríspido com a equipe, os acusando de invasão de domicílio.

Diante das evidências e do estado de flagrância, foi lhe dada voz de prisão, ao que investiu contra os policiais, desferindo chutes que causaram lesões na equipe, que por sua vez utilizaram técnicas de defesa pessoal, bastão tonfa e algemas, imobilizando por fim o autor.

As vítimas foram conduzidas ao hospital local, onde foram constatadas lesões em ambas, bem como fratura em cinco costelas em uma das vítimas, a irmã dele.

O autor foi encaminhado ao DP local, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

Segundo as redes sociais após saberem do triste episódio, informaram que o rapaz era praticante de jiu-jitsu quando ainda morava no Japão, porém, em Castilho não fazia parte de nenhuma das duas academias da cidade de Castilho.