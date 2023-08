Grupo de Alunos do “Armel Miranda” visita gabinete e questiona prefeito Paulo Boaventura

CASTILHO – O prefeito Paulo Duarte Boaventura recepcionou em seu gabinete um grupo de alunos do Ensino Médio da escola estadual Armel Miranda. Acompanhados pelos professores Robson e Pablo, os estudantes fizeram diversos questionamentos sobre as funções do Poder Executivo. O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira,22.

De acordo com o professor Pablo, a dinâmica faz parte da eletiva do Direito ao Direito da qual participam alunos dos 1º, 2º e 3ºs anos. E a proposta desta eletiva é trabalhar com o grupo não só a teoria, mas também mostrar na prática o papel de cada um dos três poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário.

No primeiro semestre deste ano os alunos já haviam visitado a Câmara de Vereadores e agora puderam conhecer a Prefeitura por dentro. Feliz com a abordagem do grupo, o prefeito falou sobre a importância dessas ações, bem como elogiou a iniciativa dos professores.

Paulinho também falou dos desafios em estar prefeito, das responsabilidades que lhe cabem e das limitações impostas pela Lei que muitas vezes o impede de fazer ainda mais em prol dos moradores. Mesmo assim, disse estar feliz e honrado por ter sido escolhido pela população para Governar Castilho no exercício de 2021 a 2024.

A visita no Gabinete durou cerca de uma hora e foi considerada bastante produtiva tanto pelos alunos, quanto pelos professores. Como retribuição a carinho recebido, o prefeito serviu um lanche ao grupo e se colocou a disposição de todos.

