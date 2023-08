Moradora de Três Lagoas é presa ao solicitar RG no Poupatempo de Andradina

Contra ela havia Mandado de Prisão de mais de cinco anos pelo crime de tráfico de entorpecentes

ANDRADINA – Na tarde desta terça-feira, dia 22, uma equipe de Força Tática de Andradina foi acionada para deslocar ao Poupatempo.

No local, tomaram conhecimento que uma mulher, de 30 anos, moradora de Três Lagoas/MS, foi confeccionar seu RG (documento de identidade).

Durante as pesquisas, aquele órgão constatou que o documento estava bloqueado pela existência de um mandado de prisão, expedido por Mato Grosso do Sul, 3ª Vara criminal de Três Lagoas/MS, artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Entorpecentes, com pena de 5 anos e 3 meses a ser cumprida no regime fechado.

A procurada foi conduzida ao Plantão Permanente, onde foi recolhida à carceragem, à disposição da justiça.

