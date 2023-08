Polícia Militar Ambiental realiza festa de aniversário surpresa para fã da corporação

Menina de nove anos pede “parabéns” e ganha festa surpresa feita pela Polícia Militar Ambiental

CASTILHO – Quanto vale a realização de um sonho? É incomum iniciarmos uma matéria com uma pergunta, porém, não é inválido e mesmo quebrando alguns “costumes do jornalismo”, se torna indispensável.

Tão indispensável, quanto as “honrarias” que merecem ser dadas ações da Polícia Ambiental em Castilho, como a realizada nesta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, que ficará guardada, para sempre e com muito carinho, na memoria de uma criança.

Prestes a completar nove anos, Polianny Santos Iarossi, uma castilhense, admiradora do trabalho desempenhado pelos agendes de segurança ambiental, pediu a sua mãe, se possível, gostaria de ter uma viatura em sua casa, apenas para “lhe dar os parabéns”. E foi o que aconteceu. Mas, com um toque especial.

