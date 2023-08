Em apoio ao 16º BPM/I, policiais militares de Pereira Barreto apreendem drogas e arma

PEREIRA BARRETO – Por volta das 14h de sábado, dia 19, policiais militares de Palmeira D’Oeste, do 16º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), abordaram indivíduo morador de Pereira Barreto, diarista de 22 anos, transportando 6.122g de maconha em um veículo GM/Vectra.

Diante do ocorrido, solicitaram o apoio do policiamento de Pereira Barreto para que realizassem diligências na residência do preso, naquela cidade.

Prontamente os policiais militares foram ao local, onde, depois de realizarem vistoria domiciliar, localizaram e apreenderam 7.743 g de maconha, 33 gramas de cocaína, 01 Revólver marca Taurus, Calibre .32, com numeração, capacidade 06 tiros, 20 munições CBC intactas do mesmo calibre, 01 Balança digital (de precisão) e vários apetrechos para embalar a droga.

O autor foi apresentado no DP de Jales pelas equipes dos dois batalhões, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.