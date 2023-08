Ônibus com torcedores do Corinthians capota em estrada, e 7 pessoas morrem

BRUMADINHO/MG – Um ônibus que transportava 48 torcedores do Corinthians capotou na madrugada deste domingo (20), na altura do Km 525 da rodovia Fernão Dias, em Brumadinho-MG, deixando sete pessoas mortas até o momento.

Os alvinegros retornavam da partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, com destino a São Paulo, quando o veículo se acidentou de forma grave.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra este trecho da rodovia, o veículo capotou ao fazer uma curva e se chocar com uma inclinação.

“Neste domingo (20), a Arteris registrou acidente envolvendo um ônibus no km 525,4 da BR-381/MG, em Brumadinho. A concessionária está atuando no atendimento com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores mobilizados no local”, escreveu a empresa, em suas redes sociais.

Os corpos das sete pessoas que faleceram foram transportados ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade de Betim-MG, na manhã deste domingo.

10 torcedores ainda ficaram presos às ferragens do ônibus, sendo resgatados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo a polícia, um torcedor com várias fraturas graves foi encaminhado de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Devido ao acidente, a pista foi interditada no sentido São Paulo.

Em suas redes sociais, o Corinthians lamentou o incidentes e se solidarizou com as vítimas.

“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior. O Corinthians se solidariza com às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”, escreveu.

Também nas redes sociais, o Cruzeiro enviou mensagem de apoio.

“O Cruzeiro se solidariza com o Corinthians diante do trágico acidente envolvendo seus torcedores. Estendemos nossos sentimentos às famílias e amigos afetados por essa dolorosa situação”, postou a Raposa.

Confira a nota oficial da Arteris

Na madrugada deste domingo (20) a Arteris Fernão Dias registrou um acidente (choque contra talude seguido de tombamento) envolvendo um ônibus de passageiros, torcedores do Corinthians, no km 525,4 da BR-381/MG, em Brumadinho, com 48 passageiros e 7 vítimas fatais (até o momento). Segundo informações ainda sendo verificadas, o veículo adentrou uma curva, o motorista perdeu o controle do ônibus, chocou-se contra o talude e na sequência tombou.

A pista no sentido São Paulo encontra-se interditada, com 4 km de congestionamento até o momento. A concessionária conta com o apoio do Corpo de Bombeiros – COBOM, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, perícia e equipe da Polícia Civil.

A Arteris Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores atuando no momento.

Fonte: espn.com.br