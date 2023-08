Sob sol escaldante, centenas de fiéis participam da Procissão de Bom Jesus da Lapa

ANDRADINA – O sol escaldante da tarde do último dia 06, parecia que iria abalar os fiéis na sua vontade de comparecerem em massa na Procissão de Bom Jesus da Lapa, com saída às 14h, da igreja Nossas Senhora das Graças. Só pareceu. A medida que o préstito religioso se encaminhava para a estrada vicinal que demanda ao patrimônio de Paranápolis, a fileira foi engrossando, principalmente em frente ao antigo bosque municipal, onde muitos aguardaram devido o sol forte. Foi lindo de ver tantos fiéis novamente participando de mais esse vento.

No trajeto foi possível ver muitas famílias, vários adolescentes, senhoras e senhores que participam do ato religioso há várias décadas, como é o caso do casal Amilton (aposentado do Banco do Brasil) e Léia Calçados, há 40 anos ininterruptos e já faz tempo tendo a companhia das filhas. Desta vez estava uma somente, mas a família é muito unida da fé.

Outro bancário aposentado, identificado por senhor Idéio, já esta há 39 anos. Vários outros ilustres desconhecidos também registram longo tempo nesta já tradicionalíssima procissão.

Em frente do antigo clube Lagoinha (desativado), os préstitos religiosos indo de Andradina e outro vindo do patrimônio de Paranápolis se encontraram, em um momento muito lindo de fé e penitência. Depois todos rumaram para Paranápolis, engrossando ainda mais as fileiras da procissão.

Por volta das 17h chegaram no recinto em torno da igreja de Bom Jesus, onde aconteceu uma missa campal, ministradas pelo bispo Sérgio e padre Sebastião Gonçalves, auxiliados por diversos membros da igreja católica.

QUERMESSE

A exemplo de sábado (05), no domingo (06), também houve quermesse com a venda de Frango assado, Espetos, Pastel, Sucos, Refrigerante, Agua e Cerveja estupidamente geladas. A animação do evento esteve a cargo do Grupo Sedusom. A renda do evento é para continuidade das obras sociais da igreja católica ligadas à Diocese de Araçatuba.