Polícia Militar Rodoviária prende homem com quase 50 quilos de maconha

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de quarta-feira (2/7/23), o ajudante geral D. S. M., de 25 anos, residente em São Miguel do Iguaçu/PR, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com um Fiat Uno, na cor preta, transportando 55 tijolos de maconha em um fundo falso do veículo. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.

A ocorrência teve início próximo das 11h, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário realizava Operação Impacto pela rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), próximo do Km 178, trecho entre as cidades de Nova Independência e Andradina, quando suspeitaram do condutor de um Fiat/ Uno que, ao receber a ordem de parada, evadiu-se e abandonou o veículo às margens da rodovia, entrando em um canavial, não sendo localizado a princípio.

Em vistoria no Fiat UNO os policiais rodoviários localizaram em um compartimento no portamalas, um total de 55 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), que totalizaram quase 48 kg.

Com apoio do helicóptero Águia, das Polícias Militar de Andradina e Nova Independência, foram realizados patrulhamentos por onde o até então suspeito havia fugido, altura da Fazenda Progresso, porém, até o escurecer ele não havia sido localizado.

PRISÃO

Por volta das 19h, em continuidade às buscas pelo suspeito, policiais avistaram um veículo VW Gol, n a cor prata, com placa do estado do Paraná, onde, depois de identificados, constatou tratar-se de pai e irmão do acusado, porém, não sabiam que o filho estava em fuga depois de tentativa de abordagem de policiais rodoviários.

D. S. M., de 25 anos foi preso logo em seguida e confessou ser ele o motorista do Uno, informando que foi contratado para pegar o Uno na cidade de Sete Quedas/MS e o entregaria em Fernandópolis/SP. Para o transporte receberia o valor de R$ 5 mil.

O acusado foi então encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, indiciado e recolhido à cadeia de Penápolis, permanecendo à disposição da Justiça depois da audiência de custódia, inde a Justiça determinou que ele responda ao processo preso.

