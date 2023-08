PM de Monte Castelo prende homem acusado de tentativa de homicídio contra o pai

Acusado desferiu 9 golpes de faca contra o próprio genitor, que queria interna-lo a força em clínica de reabilitação

MONTE CASTELO – A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo ((06), um rapaz acusado de tentativa de homicídio contra o próprio pai. Um homem de 43 anos, que queria interna-lo a força em uma clínica de reabilitação. Encaminhado para a Delegacia de Dracena, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A faca utilizada no crime foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 18h35, quando a equipe da Polícia Militar foi solicitada via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência de tentativa de homicídio com arma branca pelo município de Monte Castelo.

No local dos fatos, a vítima já havia sido socorrida para o Pronto Socorro de Tupi Paulista, onde ficou em observação pela gravidade das lesões.

Em contato com autor dos fatos, informou que seu pai (homem, 43 anos) veio até sua residência com intuito de levá-lo para uma internação, onde se recusou, momento que seu pai arrombou a porta da cozinha e ao adentrar em sua residência, entraram em luta corporal.

O autor, filho da vítima, se apossou de uma faca de cozinha e desferiu nove golpes em seu pai, ferindo-o com gravidade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e conduzido ao Pronto Socorro de Dracena, onde passou por atendimento médico devido ter lesionado o dedo anelar da mão direita, feito sutura com três pontos.

A faca utilizada foi apreendida e o autor permaneceu preso em flagrante por tentativa de homicídio.