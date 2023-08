Nadadores andradinenses brilharam em Santo André

SANTO ANDRÉ – No último sábado (29) a natação andradinense, da parceria entre o Andradina Tênis Clube (ATC) e Prefeitura participaram da Final Estadual dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo.

A competição reuniu os principais atletas do estado divididos em duas categorias: sub 14 (12 a 14 anos) e sub 17 (15 a 17). Andradina participou com cinco atletas sob o comando técnico do professor Viury Moreno, que foram classificados na seletiva regional realizado em Bauru no mês de junho. Representando a escola Objetivo foram: Júlia Utida de Souza Naomi (12 anos), Davi Kenzo Dias da Silva (13 anos), Pietro Henrico P. D. Menezes (14 anos) e Ana Beatriz de Paula Rosa (15 anos).

Representando a Escola SESI foi: Guilherme Lima da Silva Moraes. Os atletas foram muito bem e melhoraram as marcas individuais. Os medalhistas foram: Julia Naomi, medalha de bronze nos 50 metros borboleta; Davi Kenzo, bronze nos 400 metros livre; e Bia Rosa, prata nos 200 metros borboleta.

A equipe agradece ao empresário Regino Carlos Guimaraes que custeou as despesas de alimentação dos atletas, ao ATC e Governo de Andradina pelo transporte. Agradecimentos também a Secretaria Municipal de Esportes de Santo André, que disponibilizou a escola para alojamento dos atletas.

Secom/Prefeitura