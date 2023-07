Nova Independência realizou a 8ª Conferência da Assistência Social

O evento teve início com apresentação da banda Marcial na qual apresentou três músicas, entre elas os hinos Nacional e do município.

NOVA INDPEENDÊNCIA – Na última sexta-feira, 14, a Câmara de Vereadores foi sede da 8ª Conferência Municipal da Assistência Social de Nova Independência.

O evento teve início com apresentação da banda Marcial na qual apresentou três músicas, entre elas os hinos Nacional e do município.

De início foi composta a mesa de autoridades com a presença do prefeito Fernando Macchi Santana, do presidente da Câmara, Geraldo Juniti Oguri, bem como dos vereadores Juliana Duarte e Denise Coimbra.

A mesa ainda foi composta pelo sargento Araújo e pela secretária de assistência Silmara Macchi. Jaqueline Kasarini, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, foi quem conduziu o protocolo do evento. A palestra foi apresentada por Alexandre Gil que abordou como tema: “Reconstrução do SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

De acordo com Alexandre, a conferência tem como objetivo e oportunidade avaliar e conferir o que está sendo feito, bem como o que pode ser aprimorado no trabalho da Assistência Social. “Onde estamos e onde queremos chegar?”, questionou o palestrante. Após abertura do evento foi lido e aprovado o regimento interno sobre a Conferência.

Também houve discussão dos temas relevantes ao SUAS, bem como apresentação e aprovação das propostas de 5 eixos ora debatidos. Ao término da conferência houve eleição de delegados que vão representar Nova Independência na Conferência estadual.