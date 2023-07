Pneu de ambulância de Itapura estoura e veículo roda na Rondon

ANDRADINA – O motorista castilhense conhecido como “Darrada” passou por um enorme susto no final da manhã de segunda-feira (17) após a ambulância que dirigia, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Itapura estourar o pneu dianteiro, e rodar, quando ele retornava de Araçatuba com um paciente, quando o pneu estourou, o veículo bateu na defensa metálica (guard rail) e rodopiou na pista.

O acidente aconteceu no Km 623 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), trecho já da cidade de Andradina. Equipes de resgate da Concessionária Via Rondon e Corpo de Bombeiros foram ao local. Não foi preciso a intervenção dos homens do resgate, já que ninguém ficou ferido.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária controlou o trânsito na rodovia até a retirada do veículo do local por um guincho da concessionária, mas não houve engarrafamento ou paralização, liberando-o por completo posteriormente. (Informações: Albecyr Pedro)