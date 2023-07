Donna Calçados completa 18 anos com uma linda história de garra, união, perseverança e sucesso

ANDRADINA – A empresa Donna Calçados, localizada na rua Paes Leme, esquina da rua Ceará, bem no centro comercial de Andradina, completou 18 anos de atividades neste mês de julho e, para comemorar a data, ofereceu um café da manhã no último dia 08 para seus clientes e amigos que compareceram na loja, abrilhantando ainda mais esse momento tão especial dos comerciantes Júnior Pini e a esposa Leandra.

FESTA PARA OS CLIENTES AO COMPLETAR 18 ANOS

HISTÓRIA DE UNIÃO, PERSEVERANÇA E SUPERAÇÃO

A Donna Calçados tem um linda história de união entre o casal Junior Pini e Leandra, mostrando toda sua perseverança, garra e superação. Os dois se conheceram e começaram a namorar na cidade de Birigui, onde moravam, onde ela trabalhava como vendedora na loja Donna Calçados e ele era vendedor de eletro-eletrônico em uma loja de departamentos da cidade.

Depois de um certo período a antiga proprietária quis vender a loja Donna Calçados, pois pensava em trilhar outros caminhos e caso não conseguisse, poderia vir até a fechar. Com muito medo, porém, com a aprovação de Junior Pini, o casal decidiu abraçar essa luta desafiadora e então compraram a loja. Com isso Júnior acabara de selar de vez o futuro vitorioso ao lado de sua amada.

Como o comercio biriguiense tem uma forte concorrência no ramo calçadista, Júnior e Leandra então decidiram que, se ficassem por Birigui, seu negócio poderia sucumbir e eles amargarem um baque financeiro gigante.

Diante desse cenário assustador para dois jovens empreendedores, os dois percorreram várias cidades da região e culminaram por chegar até Andradina, onde avistaram o prédio na rua Ceará, em frente de uma sorveteria e de uma igreja evangélica, apaixonando-se de imediato pelo local, além de ser um valor dentro das possibilidades financeiras de ambos.

Em julho de 2005 aconteceu então a grande inauguração, tendo os dois acertado em cheio no bom gosto dos clientes andradinenses e de toda região, já que tinham acesso aos lançamentos de calçados da cidade de suas origens, Birigui.

FOI NESTA LOJA QUE COMEÇOU A HISTÓRIA DO CASAL NO COMÉRCIO DE ANDRADINA

O comércio prosperou e os dois visualizaram a possibilidade de crescerem ainda mais, decidindo então se transferirem para uma loja maior, localizada no cruzamento das ruas Paes Leme com Ceará, a menos de 30 metros das antigas instalações.

A reinauguração aconteceu em Julho de 2017, contando mais uma vez com toda a experiência dos dois acumulada desde jovenzinhos até os dias atuais.

A reportagem do Mil Noticias registrou essa segunda grande data na vida do casal e desde então vem acompanhando as datas especiais nos aniversários da loja: são 18 anos de muita garra, companheirismo, perseverança e, principalmente, união.