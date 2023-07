ROCAM prende homem por estupro e tráfico de drogas em Birigui

BIRIGUI – Na sexta-feira(14) a equipe de ROCAM – Rondas Ostensivas Co Apoio de Motocicletas, de Birigui, tomou conhecimento de um roubo tentado ocorrido na semana passada, onde foi utilizado uma arma de fogo, a vítima não realizou o registro dos fatos; por meio de câmeras de segurança os policiais militares conseguiram verificar que o autor estava na companhia de uma mulher.

Em posse das características físicas passaram a intensificar o patrulhamento pelo local dos fatos, sendo que os policiais visualizaram um indivíduo nas mesmas características chegando em sua residência no bairro São Braz, em Birigui. Realizada a abordagem e em busca pessoal, com ele nada de Ilícito foi localizado.

Indagado sobre sua identidade alegou ter perdido, e se apresentou como José Wellington, porém as informações sobre sua identidade não eram precisas, sendo novamente indagado, o abordado passou sua real identidade, sendo J. W. P. M.

Após pesquisa via COPOM nada retornou quanto a situação criminal, porém, após consulta via BNMP retornou contra ele 02 (dois) mandados de prisão expedidos no estado do Paraná, sendo o primeiro por estupro de vulnerável com pena a cumprir de 12 anos no regime fechado, e um segundo mandado por furto e tráfico de drogas, mandado de prisão preventiva.

Após ser indagado se possuía alguma arma de fogo em sua residência, alegou que possuía dois simulacros de pistola, sendo que sua Mulher L. C. A. F., os entregou à equipe com o RG do abordado.

Após ciência dos fatos foi registrada ocorrência de captura de procurado e apreensão de objeto, permanecendo preso a disposição da Justiça.

Fonte: afacts.com.br