Polícia Rodoviária prende morador de Três Lagoas acusado de tráfico

Indivíduo foi preso a bordo de um taxi na praça de pedágio no KM 655 da rodovia Marechal Rondon, na cidade de Castilho

CASTILHO – A Polícia Rodoviária prendeu na noite de sexta-feira (15), o ajudante de pintor I. P. R., de 23 anos, residente na cidade de Três Lagoas/MS, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagra-lo em um taxi transportando uma porção de maconha pesando 188 gramas, outra de cocaína pesando 9 gramas, além de uma balança de precisão. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e a balança foram apreendidas.

A prisão do indivíduo aconteceu pouco depois das 21h, quando os policiais Cb PM Alex Willian e Cb PM Mello, além do CGP 3 (comando Grupo Patrulha) 1º Sgt PM Alex e Cb PM Bonfim, do 3° Pelotão da 4ª Cia do 2° BPRv, realizavam Operação Impacto, após abordagem e fiscalização ao taxi da cidade de Três Lagoas/MS, Toyota Corolla, no Km 655 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), suspeitaram de um passageiro e após a vistoria.

Os policiais localizaram na bagagem do passageiro uma porção de maconha pesando 188 gramas, uma porção de cocaína pesando 9 gramas, além de uma balança de precisão.

Diante do material ilícito localizada, o indivíduo e as drogas foram encaminhados para a Delegacia Seccional de Andradina/SP, onde foi indiciado por tráfico de drogas e permaneceu a disposição da policia judiciaria. Segundo informações, ele já cumpriu pena pelo mesmo tipo de crime. O taxista foi liberado ao final da ocorrência.