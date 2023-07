Homem morre em Três Lagoas após perder controle do carro e cair em córrego

TRÊS LAGOAS/MS – Um grave acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, onde um homem de 25 anos , foi a óbito, após perder o controle de um Fiat Uno, sair da pista, bater em uma árvore e parar dentro de um córrego, nesta tarde de quarta-feira (12) na estrada vicinal conhecida como ‘ESTRADÃO DA SUZANO’, que liga a rodovia BR 158, ao Rio Verde, em Três Lagoas.

Por volta de 13h, funcionários da Suzano S/A, avistaram o carro dentro de um córrego, conhecido como córrego do Porto, e ao avistar o que teria acontecido, foi notado que havia uma pessoa dentro do carro. No local, não há sinal de celular e a teste precisou acionar um encarregado via ‘rádio amador’, para que pudesse acionar o Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem no local, os militares foram até a vítima, onde foi constatado o óbito e um caminhão munck, foi solicitado para auxiliar na remoção do carro. A Polícia Cientifica e Polícia Civil, foram chamadas e assim que chegaram ao local, o corpo foi periciado ainda dentro do veículo, para posteriormente remoção, para que a investigação não fosse prejudicada. Após removerem o corpo de Ismael Natan Carvalho de Freitas, 25 anos, foi identificado como o condutor do carro que teria saído da pista de chão, voado quase sete metros, batido contra uma árvore e caído no córrego.

A estrada que é de chão batido, é uma estrada de conservação permanente da Suzano, devido o fluxo intenso dos caminhões ‘EX-TREM’, que puxam seis composições de carga, com toras de eucalipto (o maior caminhão da América Latina). Devido a boa conservação da estrada, muitos motoristas abusam da velocidade que é limitada em 59km para carros e 40km para caminhões e ônibus.

Ainda no local, a perícia teria reparado que não havia marcas de batidas e nem rastros de animais silvestres, que é abundante naquela região e que poderia ter causado um susto na vítima e perdido o controle. Não havendo esses indícios e apenas os rastros do carro, indicando que ‘POSSIVELMENTE’, SEGUNDO A PERÍCIA, “O motorista teria se perdido no KM45 da pista, onde há uma curva bem fechada no final de uma descida, perdido o controle, saído da pista sendo arremessado contra a árvore, batendo violentamente e indo parar dentro do córrego, onde acabou morrendo”.

Após os trabalhos da Polícia Cientifica, a Funeprev removeu o corpo de Ismael ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde foi submetido a uma necrópsia, para posteriormente ser liberado aos familiares, para realizar seu velório e sepultamento. O caso foi registrado da 2ª DP, que ficará responsável pela investigação do caso que foi registrado como morte a esclarecer.