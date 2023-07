PM captura suspeito de matar dono de propriedade rural em Urupês

Jovem de 20 anos foi capturado na noite de domingo (9), em Palmares Paulista (SP)

URUPÊS – A Polícia Militar capturou na noite de domingo (9), em Palmares Paulista (SP), o suspeito de ter matado e roubado Ivair Abel Soldate, de 58 anos, em uma propriedade rural de Urupês, na semana passada. A vítima tinha 58 anos e teve o corpo encontrado na sala de casa, com vários hematomas no rosto, um pano enrolado no pescoço e as mãos amarradas para trás.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares cumpriram o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Vara Única da Comarca de Urupês. O criminoso de 20 anos não quis informar os familiares sobre a prisão. A mulher dele presenciou a prisão.

Ele já foi preso por homicídio e tráfico de drogas anteriormente, mas foi solto.

Fonte: sbtinterior.com