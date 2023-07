Adolescentes mortas em batida de carro guiado por garoto de 17 anos são enterradas em Rio Preto

Anna Luiza de Oliveira Fernandes e Giovana Sousa de Oliveira estavam em um carro em alta velocidade com mais três garotos da mesma faixa etária; eles estão internados no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

RIO PRETO – As duas adolescentes que morreram após um garoto de 17 anos bater o carro que dirigia em alta velocidade contra o muro de um estabelecimento na madrugada de domingo (9), no bairro São Deocleciano, em São José do Rio Preto, no interior de SP, já tiveram seus corpos enterrados no cemitério Jardim da Paz.

Anna Luiza Oliveira Fernandes, de 16 anos, foi enterrada por volta das 16h30 de ontem. Giovana Sousa de Oliveira, de 17 anos, foi enterrada às 8h desta segunda-feira (10).

As garotas estavam em um Fiat Fastback Turbo, com mais três garotos, também menores de idade, sendo: o motorista e outro jovem de 17 anos, e outro estudante de 15. A reportagem apurou que os cinco amigos estavam em uma festa no condomínio Village Damha II, quando saíram para comprar bebidas por volta da 00h11.

O automóvel estaria seguindo em alta velocidade pela rua Virgílio Dias de Castro, cerca de um quilômetro do local da festa, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra o muro de um estabelecimento, destruindo também a estrutura da casa vizinha.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro começou a pegar fogo. Moradores e pessoas que estavam na rua se mobilizaram para apagar as chamas, que não atingiram as vítimas.

Três estudantes foram retirados do veículo por populares, os garotos estavam inconscientes. Anna foi removida do automóvel ainda com vida, mas estava com um ferimento grave na cabeça. Ela morreu quando a ambulância do Corpo de Bombeiros chegou no local.

Giovanna morreu no momento do impacto da batida. O corpo dela ficou preso nas ferragens, mas também foi retirado por uma das pessoas que ajudou no socorro até a chegada dos Bombeiros. Os pais das vítimas foram informados sobre o acidente e, desesperados, foram até o local e tentaram reanimar os filhos.

O adolescente de 17 anos que dirigia o carro era o único ocupante do automóvel que usava o cinto de segurança. Ele estava inconsciente e ficou com a perna presa nas ferragens do veículo, sendo retirado do carro pela corporação.

Os três garotos foram socorridos com lesões graves na cabeça e encaminhados ao Hospital de Base, onde passaram por cirurgia.

A fatalidade chocou os moradores do bairro e os rio-pretenses, e gerou comoção entre pais de crianças e adolescentes. Imagens do circuito de segurança mostram o momento do acidente. O carro em que os jovens estavam sobe a rua em alta velocidade.

O impacto foi tão forte, que o veículo chegou a “voar” para cima e bater no teto da garagem do estabelecimento.