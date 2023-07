Governo de Castilho entrega mesa de sinuca para o grupo SCFC- Reviver

Integrantes do Projeto Reviver agora contam com uma mesas de sinuca para atividades de lazer nos encontrados da semana.

CASTILHO – O prefeito Paulo Boaventura, acompanhado da Primeira Dama Edileuza, entregaram na tarde de sexta-feira (07/07), uma mesa de sinuca para atender os integrantes do Projeto SCFC- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Reviver.

A entrega aconteceu no Clube da 3ª Idade, onde acontecem os encontros semanais e o prefeito fez questão de estar presente e cumprimentar cada um que ali compareceu.

Edileuza desejou muitas felicidades aos idosos, afirmando que sempre que tem oportunidade de poder confraternizar e estar com os idosos, ela assim o faz, porque a sua maior preocupação é proporcionar a cada dia melhor qualidade no atendimento aos integrantes do Reviver.

“É gratificante poder fazer parte deste momento, entregar essa mesa de bilhar para vocês e sentimento de dever cumprido, é mais um pedido atendido, trazendo assim mais qualidade de vida a todos vocês que fazem parte deste grupo da melhor idade”, finalizou o prefeito Paulo Boaventura.