Arraia do ATC atrai mais de 1,5 mil pessoas na Arena de Eventos

ANDRADINA – Mais de 1,5 mil pessoas compareceram na Arena de Eventos para prestigiarem o Arraiá do ATC, realizada na noite do último sábado (17), com animação de Marco Túlio & Luciano, Trio Carcará e Bruno Guela, que agradaram os presentes e dançaram todos os ritmos apresentados. A diretoria do clube ficou feliz pelo sucesso alcançado.

Além de frango assado, cerveja, refrigerante, energético e água, teve ainda as barracas do pastel, caldo e do cachorro quente, além de barracas em prol de várias entidades beneficentes de Andradina foram disponibilizadas ao longo da Arena de Eventos cuja renda vão proporcionar que as mesmas continuem seus trabalhos voltados aos mais necessitados, como a barraca da APAN, com a venda de espeto e bolo.

Barraca Luluzinhas, vendendo quentão, vinho quente, pipoca e amendoim. Barraca dos Doces: com doce de abóbora, mamão, arroz doce, canjica, curau de milho e maça do amor, doce de leite, bolo no pote, gelado de uva, tortinha de limão e bonoffe. Barraca de pescaria do Projeto Renovo.

ÁREA KIDS

Para a criançada foi montada no campo de futebol uma série de brinquedos, com passaporte a preço compensador, ou bilhete individual. Teve touro mecânico, pula-pula, balão, castelo escorregador, tobogã inflável, entre outros, para alegria da criançada, e desespero dos pais, já que os pequenos queriam repetir a brincadeira toda hora.