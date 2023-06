Projeto promove oficinas culturais em escolas públicas de Itapura

Projeto itinerante realiza oficinas com 12 mil alunos de escolas públicas no interior de São Paulo, Paraná do Mato Grosso do Sul

Entre os dias 14 e 16 de junho, o Circuito Arte na Comunidade – Conexão Sustentável chega a Itapura realizando oficinas, palestras e atividades lúdicas e culturais em escolas públicas. O projeto é idealizado pela Cultura Ambiental Produções e está sendo realizado através da Lei de Incentivo à Cultura em dez cidades brasileiras. Entre os meses de maio e junho, o projeto passa por Rosana, Teodoro Sampaio, Ourinhos, Chavantes, Castilho, Itapura e Ilha Solteira, no interior de São Paulo, passa também por Porecatu e Ribeirão Claro, no interior do Paraná, além de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

Com oficinas que duram em média 3h e contemplando as comunidades escolares de cada cidade, serão realizadas oficinas gratuitas nas áreas de artes plásticas, música e teatro, sempre com a ideia de estimular a produção e o consumo cultural. O projeto também conta com palestras abordando a transversalidade da cultura, o desenvolvimento humano e a transformação social por meio da arte.

Promovendo a inclusão, o projeto conta com algumas ações de acessibilidade para pessoas com deficiência. Por isso, as apresentações contarão com a presença de intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), garantindo a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Além disso, as cartilhas com informações sobre o projeto e a programação estarão disponíveis em Braille, possibilitando o acesso de pessoas com deficiência visual.

“O ‘Circuito Arte na Comunidade’ é um projeto que valoriza a inclusão e a diversidade. Acreditamos que a cultura é para todos e queremos garantir que todas as pessoas, independentemente de suas condições, possam participar e aproveitar ao máximo as atividades que serão oferecidas”, afirma Igor Furniel, CEO da Cultura Ambiental Produções.

O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal, que permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do Imposto de Renda para financiar projetos culturais. Nesta ação, a Cultura Ambiental Produções conta com o patrocínio da CTG Brasil e o apoio das prefeituras locais.

Confira a programação do “Circuito Arte na Comunidade” abaixo onde já foi realizado e o que falta :

11 a 16 de Maio – Rosana – SP

17 a 19 de maio – Teodoro Sampaio – SP

20 a 23 de maio – Porecatu – PR

25 a 30 de maio – Ourinhos – SP

29 a 31 de maio – Ribeirão Claro PR

1 a 3 de junho – Chavantes – SP

6 a 13 de Junho – Castilho – SP

14 a 16 de Junho – Itapura – SP

16 a 20 de Junho – Ilha Solteira – SP

21 a 28 de Junho – Três Lagoas – MS

Fonte: Bacuri Comunicação