PM prende no Vidigal produtor suspeito de matar Jeff Machado

Bruno de Souza Rodrigues era considerado foragido da Justiça. O outro suspeito do crime, Jeander Vinícius, também teve a prisão decretada e foi preso no último dia 2.

RIO DE JANEIRO – A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira (15) o produtor Bruno de Souza Rodrigues, o principal suspeito de matar o ator Jeff Machado, em uma operação conjunta com a Polícia Civil.

Bruno estava escondido em um prédio no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Foram duas semanas de buscas.

Bruno era considerado foragido da Justiça desde 1º de junho, quando foi expedido um mandado de prisão contra ele. O outro suspeito do crime, Jeander Vinícius, foi preso pela Polícia Civil no dia seguinte.

O corpo de Jeff foi encontrado em um baú enterrado a 2 metros de profundidade e coberto de concreto em um casebre em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no dia 24 de maio.

Tráfico indicou o paradeiro

O produtor foi encontrado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), após denúncia dos próprios traficantes da comunidade. Ele foi preso pela PM no prédio do bar do Neguinho.

Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Bruno estaria há pelo menos 5 dias no Vidigal. Há 4 dias os investigadores iniciaram um monitoramento e nesta quinta-feira deflagraram a operação para prendê-lo.

“Ele estava entrando e saindo da comunidade, andando por diversos bares do Rio de Janeiro”, afirmou a delegada Ellen Souto.

Segundo Ellen, Bruno vendeu uma casa e recebeu uma entrada de dinheiro para se sustentar na fuga.

A especializada vinha seguindo os rastros de Bruno e descobriu, por exemplo, que o suspeito ficou em uma casa em Campo Grande.

Bruno foi levado para a 14ª DP (Leblon), que registrou a prisão, e seguiria para a DDPA, onde será ouvido. A reportagem tenta contato com a defesa do suspeito.

Relembre o crime

Segundo a polícia, o sonho de Jeff em deslanchar na carreira artística foi usado contra ele para que Bruno e Jeander pudessem obter ganho fácil.

Sem parentes no Rio de Janeiro e vivendo em um lugar afastado, Jeff foi considerado uma “vítima perfeita”, de acordo com a polícia.

Os investigadores afirmam que Bruno se passou pela vítima para alugar a casa usada para ocultar o corpo.

Segundo Jeander, padeiro, pedreiro e garoto de programa que atendeu Bruno, o produtor dopou Jeff na casa do ator e o matou afirmando que o prometido papel em uma novela finalmente ia sair.

Jeander disse que Bruno o mandou tomar banho para que gravasse com Jeff uma cena pornô. Ao sair do chuveiro, Jeander viu Jeff “morto na cama e amarrado”. “Que m*rda é essa, cara?”, perguntou a Bruno. “Vinícius, agora você está comigo”, responde o produtor.

Os dois colocaram o corpo num baú do ator e partiram para o casebre. No caminho, toparam com uma blitz da PM. O garoto de programa desobedeceu à ordem de parada, furou o bloqueio e passou a ser perseguido. Jeander conseguiu despistar a viatura e seguiu para o casebre. Lá, jogaram o baú no buraco aberto, fechado por Jeander.

Os dois vão até um mercado, onde Bruno dá R$ 300 ao jovem. Ele ainda pede indicação de um pedreiro para concretar o quintal.