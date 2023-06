Homem morre sentado em cadeira esperando atendimento

Vítima estava em unidade de saúde em Carapicuíba (SP)

Um homem de 50 anos morreu sentado, aguardando atendimento, em uma unidade de saúde em Carapicuíba (SP), na última 4ª feira (14.jun). A vítima foi enterrada na manhã seguinte e a polícia investiga o caso.

Sérgio Pedro da Silva foi internado em uma unidade de pronto atendimento do município, sendo levado pela companheira, na noite de 3ª (13.jun). Ele foi ao local, por volta das 22h, com dores no tórax, sentidas há uma semana. À polícia, a mulher contou que o homem tinha problemas com alcoolismo.

Após o atendimento, já na madrugada seguinte por volta das 2h, recebeu alta, segundo a esposa, mas ficou no local até as 7h. Pessoas que passavam pelo local, segundo familiares, viram o homem sentado, encurvado e aguardando na sala de espera.

Tempo depois, foi abordado por uma pessoa que ofereceu café. Foi nesse momento que outras pessoas que estavam presentes no local -algumas gravaram ele sentado durante horas – perceberam que Sérgio estava morto.

A verificação do óbito foi por ataque cardíaco. Segundo a família, ele ficou várias horas dento do hospital. Em nota, a unidade de saúde falou que ele não recebeu alta, que passou por atendimento com clínico geral e com um psiquiatra. Depois do atendimento, teria que aguardar para realizar novos exames.

A Polícia Civil, por meio do 3º DP da cidade, investiga o caso para averiguar a suposta negligência. A prefeitura abriu sindicância interna para apurar o procedimento no hospital, desde a internação até a morte.

