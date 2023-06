Casa de acumulador de lixo pega fogo na zona sul de SP

Vizinhos afirmam que morador tem transtorno e já tinham feito reclamações à prefeitura

A casa de um acumulador de lixo pegou fogo e foi totalmente destruída pelas chamas, na madrugada desta 5ª feira (15.jun), na Vila Mariana, zona sul de São Paulo (SP). Segundo vizinhos, o morador, que é idoso, tem um transtorno e a prefeitura foi notificada sobre a situação, mas nada foi feito.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 4h. As chamas se alastraram rapidamente, consumindo todo o lixo e entulho que havia no local. De acordo com a vizinhança, o morador acumula materiais há mais de dez anos. Duas lajes da residência desabaram e, com isso, o que sobrou da casa teve que ser demolido. Não foram registrados feridos. O incêndio foi controlado por volta das 7h, com o trabalho de rescaldo sendo feito pelas equipes.

Uma casa vizinha foi atingida e os moradores tiveram que sair às pressas. Tudo também foi destruído pelo fogo e, segundo a moradora, o material pegou fogo na semana passada e o acumulador conseguiu controlar a chama com uma vizinha que forneceu baldes com água. Os habitantes atingidos falaram que o material acumulado gerou a presença de animais peçonhentos, como ratos e escorpiões. O idoso, quando confrontado, desconversava ou ficava nervoso.

De acordo com uma moradora da rua, não é o primeiro incêndio que ocorre no local. O idoso teria um transtorno de acumulação de lixo e recolhia os materiais da vizinhança, de madrugada, com uma Kombi. O lixo era depositado no interior da residência.

Os residentes da rua já fizeram reclamações à prefeitura, mas nada foi feito. A quantidade de lixo estava tão grande, que começou a tomar conta de um ponto de ônibus localizado bem na frente do imóvel, onde há um grande fluxo grande de pessoas.

Em outra oportunidade, a prefeitura tirou cinco caminhões de entulho e notificou o morador para que ele não recolhesse mais materiais. No entanto, uma semana depois que a casa foi lacrada, o homem a reabriu e deu início a um novo acúmulo. Moradores reclamaram novamente, mas nenhuma atitude foi tomada.