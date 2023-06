Por telefone, Polícia Militar ajuda a salvar recém-nascido engasgado com leite materno

Bebê voltou a respirar após pais receberem orientações da corporação. Menino foi levado para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

ANDRADINA – A Polícia Militar de Andradina (SP) ajudou a salvar um recém-nascido de 15 dias engasgado com leite materno, na tarde da última terça-feira (13).

Segundo a corporação, a mãe acionou o 190 e disse que a criança estava arroxeada e sem respirar.

Por telefone, um policial deu as orientações para que as vias aéreas do menino fossem desobstruídas.

Ainda conforme a polícia, após 10 minutos de atendimento, o bebê voltou a respirar. Mesmo assim, a criança foi socorrida e encaminhada para o Pronto Atendimento Médico de Andradina.

O recém-nascido recebeu os cuidados necessários e pôde voltar para a casa da família no mesmo dia.