Modelo Lygia Fazio morre apÃ³s retirar silicone industrial do corpo

A modelo Lygia Fazio morreu aos 40 anos após complicações de um procedimento estético no bumbum. Também jornalista, Lygia enfrentava problemas de saúde desde que precisou fazer a retirada de silicone industrial do corpo.

Em janeiro de 2022, a modelo revelou ter retirado três quilos de silicone industrial do bumbum e, no mês seguinte, teve alta do hospital. Já em março, Lygia contou que colocou o material a pedido de um namorado que desejava que ela tivesse um bumbum maior. A primeira aplicação foi feita em 2013 e ela ficou meses internada com infecções.

Na época, a modelo contou que teve trombose pelo corpo e embolia pulmonar após aplicar polimetilmetacrilato (PMMA), uma substância proibida, e silicone industrial, que se espalharam pelo corpo. O namorado não tinha ficado satisfeito e fez novas aplicações com o passar dos anos. Lygia afirmou que não sabia que a substância era ilegal.

Há três semanas, a modelo e jornalista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e permaneceu sob cuidados médicos, consciente e “respondendo muito bem aos tratamentos”, segundo o irmão de Lygia em uma publicação nas redes sociais. No entanto, as complicações graves vitimaram a modelo.

O velório de Lygia Fazio será realizado na 5ª feira (01.jun), em um cemitério de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Fonte: sbtnews.com.br