Procurado da Justiça usava documento falso quando abordado pela PM

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou no final da tarde do último dia 24, um procurado da Justiça por força de um mandado de prisão expedido pela comarca de São Bernardo do Campo, com pena de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado por Associação ao tráfico. Na hora da abordagem ele usou documentos falsos na tentativa de se livrar da prisão. Encaminhado ao plantão policial, tomou ciência do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu quando policiais militares de Andradina, em patrulhamento de Força Tática, receberam informações de que, em uma determinada residência da cidade, um indivíduo oriundo de São Bernardo do Campo, estaria morando e que contra ele haveria um mandado de prisão.

A equipe iniciou diligências e localizou a residência, iniciando entrevista com o suspeito.

Ao ser solicitado a apresentar documentos pessoais, ele ofereceu aos policiais militares uma cédula de RG falsa. Em busca pessoal, encontraram em seu poder uma CNH, também constatada ser falsa.

Novamente entrevistado, acabou por admitir a falsidade dos documentos apresentados, se identificando adequadamente.

Em pesquisas nos bancos de dados criminais, os PMs constataram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela comarca de São Bernardo do Campo, com pena de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado por Associação ao tráfico.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao plantão permanente, onde foi autuado em flagrante pelo crime de Uso de Documento Falso, bem como dado cumprimento ao mandado de prisão, ficando recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

A preocupação do capturado era não ser fotografado, pois isso lhe causaria problemas na cidade de sua origem, São Bernardo do Campo. Só não disse o porque.