Padrasto é preso por estuprar e obrigar enteada a fazer aborto

Investigação aponta que jovem era abusada desde os 8 anos. Crime foi registrado em Goiás

GOIÂNIA/GO – Um homem foi preso por estuprar a enteada por 15 anos e agredir a mãe da jovem, em Goiânia (GO). O criminoso ainda chegou a engravidar a vítima e teria tentado, várias vezes, fazer com que a moça realizasse um aborto.

O estuprador, de 49 anos, foi preso na casa onde morava com as vítimas. Segundo as investigações, o padrasto cometeu o crime durante todo o tempo e os abusos teriam começado quando a menina tinha apenas oito anos de idade.

A menina engravidou e o criminoso fez com que ela tomasse, por três vezes, medicamentos abortivos. Após o nascimento da criança, todos continuaram morando na mesma casa.

Cansada das agressões, a esposa denunciou o marido e somente após a denúncia que ela ficou sabendo das violências e abusos que a filha sofreu.

O homem vai responder por estupro, estupro de vulnerável e, pelas três vezes, por tentativa de aborto mediante grave ameaça.

Fonte: sbtnews.com.br