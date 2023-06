OperaÃ§Ã£o apreende mais de 5 toneladas de maconha

A carga de entorpecente seguia do Estado do Paraná para a cidade de São José do Rio Preto (SP).

ESTRELA DO NORTE/SP – Uma operação policial apreendeu na terça-feira (30), mais de cinco toneladas de maconha em Estrela do Norte (SP). A droga estava distribuída entre 215 fardos que eram transportados em uma carreta abordada na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) .

Segundo a Polícia Civil, a carga de entorpecente seguia do Estado do Paraná para a cidade de São José do Rio Preto (SP).

Conforme a delegada Adriana Pavarina, após o trabalho de investigação, foi possível abordar o veículo com os entorpecentes.

Já o tenente da Polícia Rodoviária, Sílvio de Oliveira, afirmou que a carreta sofreu uma pane elétrica e, após vistoria veicular, o entorpecente foi localizado.

O motorista, de 38 anos, que dirigia o veículo, foi preso em flagrante por tráfico de droga. Ele é morador de Tupãssi (PR).

A operação contou com o envolvimento das polícias Civil e Militar Rodoviária. O peso da droga apreendida totalizou 5.150 quilos.

A apreensão só foi feita após um trabalho de investigação da DISE em conjunto com a Polícia Rodoviária. O veículo também foi apreendido.