Jornalista castilhense lança livro sobre ansiedade, depressão, pânico e superação

CASTILHO – A jornalista Paula Bonfim lança nesta quinta-feira, 01 de junho, o livro “Inverno de 2019”. Dividido em duas partes, o livro traz uma narrativa em 1ª pessoa que reúne reflexão de noites sombrias pela qual passou a autora quando mergulhou no mar de ansiedade e incertezas atingindo o auge desse sofrimento em 2019. Já a segunda parte ela mostra alguns passos fundamentais que deu em direção a própria liberdade até viver a ascensão da primavera de 2023.

O lançamento será on line pelo facebook da própria autora (Paulinha Bonfim), às 20h. Mais do que um livro de auto-ajuda, a obra aborda temas sensíveis como ansiedade, pânico e depressão. Essas, consideradas as maiores doenças da alma da humanidade.“Ao passar pelo mais rigoroso inverno da alma, crendo ser o fim, ela não sabia que se aproximava a mais bela primavera de sua existência”, narra a autora.

Conforme descreveu a jornalista, Inverno de 2019 – lançado pela editora Clube de Autores, é uma obra que “…nasceu dos olhos que um dia olharam sem conseguir mostrar sua dor; da boca que sorriu e se calou em vez de dizer o que trazia na alma”.

SOBRE A AUTORA

Paula Bonfim nasceu no inverno de 1984 aos 24 de agosto, em Andradina-SP. É graduada em Comunicação Social, Estética e Cosmética e Terapias Integrativas e Complementares, pós-graduada em Comunicação Empresarial e Auriculoterapia Neurofisiológica, especialista em Autoestima, Psicoterapia Holística e Neurociência Clínica Terapêutica. Atualmente cursa a graduação de Ciências da Felicidade pela Unicesumar e é palestrante.

SERVIÇO

O livro está sendo comercializado na versão impressa na Castilivro e na livraria Católica Nossa Senhora Aparecida, ambas em Castilho. Também é possível adquirir um exemplar direto pela editora pelo valor de R$ 42,82, (versão impressa) pelas plataformas Editora Clube dos Autores (https://clubedeautores.com.br/livro/inverno-de-2), E digital (e-book), por R$ 25,72 pelo mesmo link. Também há exemplares à venda com a autora.

