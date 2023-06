Carro passa por cima de idosa na saída de posto de combustíveis e motorista foge sem prestar socorro à vítima

Condutora do veículo foi identificada pela Polícia Civil e deve ser ouvida nos próximos dias.

PRESIDENTE PRUDENTE – Uma idosa, de 66 anos, foi atropelada por um carro em um posto de combustíveis, na Avenida 11 de Maio, ao lado do Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP). A condutora do veículo não prestou socorro à vítima e fugiu do local após o atropelamento, no bairro Cidade Universitária. Uma câmera de monitoramento do estabelecimento comercial flagrou o exato em que a idosa foi atropelada. Nas imagens, é possível observar que o veículo, que estava nas dependências do posto, sai em direção à Avenida 11 de Maio.

Em um primeiro momento, enquanto o carro saía, a pedestre caminhava pela calçada ao lado do posto de combustíveis, na tarde da última sexta-feira (26).

Mesmo com a pedestre à sua frente, a motorista não reduziu a velocidade e passou por cima da idosa. Enquanto ela estava abaixo do carro, o veículo chegou a ter um solavanco.

A condutora do veículo, depois de atropelar a vítima, saiu sem prestar socorro.

Hospital Regional