Cecam é campeão do Torneio do Guaporé na categoria 50 anos

ANDRADINA – O time do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani sagrou-se campeão na noite desta sexta-feira (19), do Torneio promovido pelo Nosso Clube Guaporé, na categoria 50 anos, ao derrotar por 2 a 1 o ATC – Andradina Tênis Clube, levando ainda os troféus de artilheiro e defesa menos vazada. A premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final do arbitro Alberto Pipino Neto.

Para o campeão marcaram Edgar e Índio, já para o vice marcou Cristian, em uma partida em que o Cecam surpreendeu o ATC com uma forte marcação e um esquema de jogo que não deu chances para o adversário impor seu bom toque de bola. O gol muito rápido do centroavante Edgar acabou dando mais tranquilidade ao campeão, que conseguiu impor um bom toque de bola e envolver seu concorrente ao título. Primeiro tempo de jogo foi todo do Cecam.

Na segunda etapa do jogo o ATC veio procurando empatar a partida, tentando tabelas em todos os lados do campo, mas seu homem gol não esteve tão iluminado como nas partidas anteriores, e precisou um meio campista, Cristian, avançar e chutar no gol do Cecam. A bola acabou resvalando em um adversário e enganando Marcio, empatando um jogo que já estava bom.

Mesmo sofrendo o gol de empate, o Cecam não se abalou e continuou jogando bem, tendo vez ou outra o ATC pressionando. Numa dessas bolas roubadas do adversário, o Cecam armou um contra ataque pelo lado esquerdo e em bom cruzamento na área, o ligeiro Indio cabeceou para o gol, assinalando o segundo tento dos campeões, para explosão de felicidade dos jogadores, comissão técnica e um grande número de torcedores do Cecam que compareceram ao Guaporé.

O ATC não teve forças para reagir e, cinco minutos depois o arbitro Pipino encerrou o jogo, decretando a vitória e o título ao campeão, merecido por sinal, para felicidade da numerosa torcida do Cecam. Além do vice e do campeão, participaram do torneio denominado “Os Quatro Grandes Clubes de Andradina”, o Guaporé e o Rolex.