Polícia Militar recupera duas motocicletas após roubo

CASTILHO – a Polícia Militar recuperou na noite de sexta-feira (19), duas motocicletas Honda FAN, nas cores vermelhas, sendo uma delas roubada na cidade de Andradina/SP, e a outra furtada em Três Lagoas/MS. Os dois homens que pilotavam as duas as abandonaram na estrada do bairro Junqueira e se embrenharam em um matagal, não sendo localizados. A ocorrência foi encaminhada para o plantão policial de Andradina.

A recuperação das motocicletas aconteceu quando, por volta das 23h50, policiais militares de Andradina tomaram conhecimento de roubo ocorrido contra a vítima de uma das motos vermelhas, que transitava na via pública com sua motocicleta, quando foi abordado por duas pessoas em outra motocicleta, estando o passageiro portando uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, lhe roubaram seu veículo.

Após a vítima solicitar o apoio da Polícia Militar, todas as equipes de serviço foram notificadas sobre o fato, iniciando patrulhamento com objetivo de localizar os autores e, logo após uma das equipes visualizou as duas motocicletas suspeitas transitando em uma estrada vicinal já pelo município de Castilho, sendo iniciado o acompanhamento, que se encerrou na estrada de terra próximo à Junqueira, onde as motos foram abandonadas nas margens da estrada e os dois condutores se evadiram, se embrenhando em um matagal, não sendo localizados.

As motocicletas foram encaminhadas ao plantão policial de Andradina onde a primeira, que havia sido roubada pouco tempo antes, foi restituída ao seu proprietário, enquanto a segunda, furtada na cidade de Três Lagoas/MS, foi apreendida.

OUTRO ROUBO

Na manhã do dia seguinte, sábado (20), o condutor de uma Bros nas cores azul e branca, morador na cidade de Castilho, foi vítima de roubo praticado por uma dupla que se assemelhava as características da dupla que praticou o roubo em Andradina, levando a crer que eram os mesmos. Segundo informações não confirmadas, a dupla teria sido avistada já próximo na moto já próximo da divisa com o estado de São Paulo e ao que tudo indica, seriam moradores da cidade de Três Lagoas, e teriam praticado o roubo da Bros para poderem fugir para aquela cidade. As investigações continuam e a Polícia Civil está em busca de imagens que possam levar a identificação dos bandidos.