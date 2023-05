Homem mata a mulher e inicia live antes de enfrentar a PM e morrer baleado em Araçatuba

ARAÇATUBA – O psicólogo Givanildo Freitas, 43 anos, que atuava em uma clínica terapêutica, matou a companheira, Karen Vitória Mariano Pereira, 19 anos, a facadas, e morreu baleado após resistir a abordagem da Polícia Militar em seu apartamento, no bairro Vilella, zona norte de Araçatuba, na madrugada desta sexta-feira. Antes de morrer, ele já havia feito despedida nas redes sociais e iniciou uma live que mostrou o momento em que a polícia chegou no apartamento.

A PM foi acionada a comparecer no local para atender uma ocorrência de violência doméstica no início da madrugada. Segundo relatos, vizinhos estavam ouvindo barulhos no interior do apartamento do casal. Quando uma equipe chegou no local, ao entrar no imóvel, os policiais perceberam que havia sangue e Freitas estava escondido no quarto.

Escudo

Ele usava um colchão como escudo e questionava porque a polícia estava alí pedindo para sair com as mãos para o alto. O homem inicialmente pediu a presença da família. Antes da chegada da polícia ele já havia feito despedida na rede social facebook, onde iniciou uma transmissão ao vivo (live) no momento em que a polícia chegou no apartamento.

O homem resistia e não queria se entregar, sendo que a preocupação dos policiais também era saber o estado de saúde da mulher, que estava no quarto onde Freitas se escondia. Em determinado momento, alterado, ele começou a mandar os policiais o executarem. O vídeo termina antes do momento do confronto.

Baleado

A reportagem do RP10 apurou que inicialmente foi utilizada uma arma de choque, mas mesmo assim Freitas teria continuado a resistir. Ele acabou sendo baleado ao partir para cima dos PMs quando os policiais foram invadir o quarto para tentar prestar socorro à Karen. No entanto, ela já estava sem vida e tinha uma facada no pescoço. No apartamento havia bastante sangue e o telefone celular da mulher estava quebrado.

Despedida

Nas redes sociais, antes de iniciar a live, Givanildo havia se despedido com uma série de postagens que formavam a seguinte frase: “Me perdoem! Amos Vcs. Gratidão por tudo. Minha família amos vcs. Meus amigos. Que Deus vos abençoe. Giva. Sempre. Estou indo para a glória. Chegou minha vez. Fica meu arrependimento. Confesso Jesus como salvador. Ele morreu na Cruz. Pra Salvar o pecador arrependido”, e em seguida iniciou a live dizendo que estava indo e pedindo para não arrombar.

Além da Polícia Militar a equipe plantonista da Polícia Civil e uma equipe de peritos do Instituto de Criminalística também estiveram pelo local. Um inquérito será instaurado para apurar o caso. (Por Fabio Ishizawa)