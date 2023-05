Sargento que trabalhou em Araçatuba mata colegas dentro da base da PM em Salto

Crime aconteceu na manhã de segunda-feira (15), dentro da base da 3ª Companhia da Polícia Militar da cidade de Salto; corregedoria investiga o caso

SALTO – Um policial militar matou dois colegas de trabalho dentro da base da 3ª Companhia da PM, por volta das 9h de segunda-feira (15), em Salto, no interior de São Paulo.

Segundo informações preliminares, o sargento Cláudio Henrique Frare Gouveia, que já morou e trabalhou em Araçatuba até 2013, se entregou após cometer o crime. Ele teria trancado outro sargento, Roberto Aparecido da Silva e o capitão Josias Justi da Conceição Júnior, dentro de uma sala e atirado contra eles com um fuzil.

A perícia está no local e os corpos das vítimas deverão ser encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a corregedoria da PM está apurando o caso. As causas do ataque são desconhecidas.

“É com extremo pesar que a Polícia Militar informa que na segunda-feira (15), por volta das 9h, dois policiais militares foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por um Sargento da Instituição por razões ainda a serem esclarecidas. O crime ocorreu nas dependências da 3ª Companhia do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior (50º BPM/I), situada na cidade de Salto. Infelizmente, as vítimas entraram em óbito. Todas as providências de Polícia Judiciária Militar estão em andamento neste momento e a Corregedoria da Instituição acompanha as apurações.

Fonte: sbtinterior.com