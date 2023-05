Influenciadora digital e ex-namorado são encontrados mortos em veículo

HORTOLÂNDIA – A influenciadora digital Micaelly Lara, de 19 anos, e o ex-namorado foram encontrados mortos dentro do automóvel dele na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo. A polícia trata o caso como feminicídio seguido de suicídio.

Segundo amigos da vítima, o ex-companheiro, de 30 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Ainda conforme relatos, a jovem conhecida como “Japa”, que tinha 1 milhão de seguidores nas redes, se sentia ameaçada e perseguida. Ela já estava em um novo relacionamento.

Uma câmera de monitoramento do condomínio que a vítima morava registrou quando ela entrou no carro de David Aparecido da Silva Alves. Conforme o síndico do prédio, os barulhos dos disparo foram confundidos com uma moto que passava pela rua.

Após quase duas horas com o carro parado e ligado, o síndico estranhou e chamou a polícia. Os dois foram encontrados mortos com marcas de disparos de arma de fogo e David com a arma em punho.

De acordo com os agentes, ele disparou na cabeça dela e depois na própria cabeça. O sepultamento de Micaelly Lara ocorreu nesta quarta-feira (17).