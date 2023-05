Irmãos bolivianos são presos acusados de tráfico internacional de drogas

ARAÇATUBA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de terça-feira (16), os irmãos L. G. V. G., 23 anos, auxiliar geral e D. V. G., 25 anos, empresária, ambos moradores de Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, acusados de tráfico internacional de entorpecentes depois de flagrados em um ônibus transportando presos ao corpo 02 kg de pasta base de cocaína, divididos em 32 volumes. Encaminhados para a Polícia Federal de Araçatuba, foram indiciados e permaneceram a disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

As prisões dos irmãos aconteceram durante desencadeamento da Operação Impacto quando as equipes do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordaram um ônibus para fiscalização na rodoviária Marechal Rondon (SP 300), trecho que passa pelo município de Araçatuba.

Após comportamento suspeito de dois passageiros, o casal de irmãos de nacionalidade boliviana, L. G. V. G., 23 anos, auxiliar geral e D. V. G., 25 anos, empresária, ambos moradores de Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, foram submetidos a busca pessoal.

Nessa ocasião foi descoberto que cada um trazia 08 volumes, em formato cilíndrico, de pasta base de cocaína. A droga estava presa ao corpo deles por cintas corporais, sob as roupas que usavam.

Questionados sobre o material ilícito localizado, informaram aos policiais que receberam a droga de um desconhecido na cidade onde residem (Bolivia) e que deveriam entregá-la para outro desconhecido em São Paulo (SP). Disseram, ainda, que receberiam R$ 2 mil cada um pelo transporte.

Em seguida as bagagens dos irmãos também foram vistoriadas. Nas estruturas das hastes de ferro dos puxadores de duas malas (alças), os policiais militares rodoviários do TOR encontraram mais 16 volumes, em formato cilíndrico, de pasta base de cocaína.

Os bolivianos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. Foram apreendidas aproximadamente 02 kg de pasta base de cocaína, divididos em 32 volumes.