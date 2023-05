Homem é preso por desacato e mulher por posse de arma após briga de casal

ANDRADINA – Uma autônoma de 39 anos foi presa pela Polícia Militar na noite da última quarta-feira (10), acusada de posse ilegal de arma de fogo depois que a Polícia Militar foi atender uma ocorrência de violência doméstica, e o marido denunciar que ela tinha uma arma em casa. O marido também acabou sendo indiciado por desacato no plantão policial. Ela pagou fiança de R$ 650,00 para responder ao processo em liberdade. A arma, um revólver da marca INA com 6 munições foi apreendido.

A detenção do casal aconteceu por volta das 23h daquele dia 10, quando policiais militares de Andradina foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, em contato com a esposa/vítima, ela informou ter sido agredida pelo marido, mas não apresentava lesões aparentes.

O marido, que se encontrava na parte externa da residência, por outro lado, declarou que haviam discutido, mas negou tê-la agredido, dizendo que pretendia pegar suas roupas e sair de casa, informando ainda que sua esposa possuía um revólver sem registro.

Indagada, ela confirmou as informações passadas pelo marido, apresentando aos policiais um revólver marca INA (Indústria Nacional Argentina), com numeração aparente, calibre .32, com 06 cartuchos intactos, da marca CBC, declarando que a arma pertencia a seu finado marido e que efetivamente não era registrado.

Diante das evidências de crime, a mulher, que se recusou a representar contra seu marido pela violência doméstica, recebeu voz de prisão e foi conduzida ao plantão policial, onde foi autuada em flagrante por Posse Ilegal de Arma, tendo o delegado arbitrado fiança no valor de R$ 650,00, que foi paga, sendo ela então liberada para responder ao crime em liberdade.

Durante a apresentação da ocorrência, o marido da autora, que estava no plantão acompanhando o registro dos fatos, foi para o lado de fora e iniciou xingamentos contra os policiais militares, sendo então preso e algemado pelo crime de desacato.

Ao término da ocorrência os dois foram liberados, enquanto a arma ficou apreendida.