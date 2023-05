Morador de Sud Menucci é preso em Suzanapolis com pistola Beretta

SUZANÁPOLIS – A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira (15), um autônomo de 22 anos, morador na cidade de Sud Menucci, acusado de porte ilegal de arma de fogo, após ser flagrado em um veículo com uma pistola marca Beretta, calibre .22, desmuniciada. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foi indiciado e arbitrada fiança, sendo paga para que responda ao processo em liberdade. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 15h30, quando policiais militares de Pereira Barreto, em patrulhamento preventivo pela Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP 310), trevo de acesso à cidade de Suzanápolis, avistaram um veículo marca BMW parado sobre a faixa zebrada, despertando a suspeita.

Abordado o veículo, este era ocupado por um autônomo, 22 anos, morador de Sud Menucci. Durante a revista minuciosa no interior do veículo, os PMs localizaram dentro de um compartimento do painel, uma pistola marca Beretta, calibre .22, com um carregador, porém, sem munição.

Indagado sobre a pistola, o autônomo declarou não ter qualquer documentação da arma, sendo então preso e conduzido ao DP local, onde foi autuado em flagrante e liberado após o pagamento de fiança. A arma ficou apreendida.