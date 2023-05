Dois caminhões caem no Córrego do Inferninho em trecho interditado de vicinal que liga Pacaembu e Mirandópolis

Trânsito no local está bloqueado desde o dia 1º de março após o asfalto ceder. Motoristas não tiveram ferimentos.

PACAEMBU – Dois caminhões caíram no Córrego do Inferninho em um trecho da Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063), em Pacaembu (SP), na noite de sexta-feira (13). Equipes da Prefeitura estiveram no local, onde o tráfego de veículos está interditado já há mais de dois meses em decorrência de uma cratera que se abriu na estrada após o rompimento da tubulação da galeria pela qual passava o córrego.

Ambos os motoristas foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu e não tiveram ferimentos.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Municipais, Danilo Maximiano de Oliveira, o local estava sinalizado e interditado, mas os condutores não conheciam o trecho e furaram o bloqueio. “Acharam que ali tinha só um buraco”, comentou.

A Prefeitura garantiu que está dando suporte aos motoristas, com um guindaste, para ajudar a retirar os veículos do local.

Entenda o caso

A Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato, em Pacaembu, segue interditada nos dois sentidos da pista, após o asfalto ceder, desde 1º de março, quando o rompimento de uma tubulação de passagem subterrânea de água do Córrego do Inferninho destruiu a passagem e provocou a obstrução do trecho.

A rodovia vicinal faz ligação entre as cidades de Pacaembu, na região de Presidente Prudente (SP), e Mirandópolis (SP), localizada nos arredores de Araçatuba (SP).

De acordo com o prefeito de Pacaembu, João Francisco Mugnai Neves (PL), a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo decretou situação de emergência no trecho que interliga os municípios.

No final de março, a administração informou que após a homologação e publicação da situação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o convênio para o início das obras está em andamento.

“Provavelmente, em 15 dias, nós vamos estar assinando o convênio com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. O próximo passo é executar as obras através de uma licitação”, explicou o prefeito.

Ainda de acordo com o chefe do Poder Executivo, foi decidido entre a equipe de engenharia da Defesa Civil e o setor de engenharia do município de Pacaembu a projeção de duas linhas de aduelas.

“É uma obra cara. Eu acredito que em 45 dias, mais ou menos, nós já estamos com a empresa contratada. Entre o tempo de assinar o convênio, fazer a licitação e a contratação da empresa, eu acho que mais uns dois, três meses de execução de obras”, informou Neves.

Quanto às rotas alternativas adotadas pelos motoristas, em duas estradas de terra, o prefeito informou que equipes estão realizando manutenção das vidas todos os dias.