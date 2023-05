TOR prende mulher com R$ 126 mil em roupas furtadas de shopping araçatubense

Mulher apresentou comportamento suspeito durante abordagem em ônibus que saía da cidade

Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prenderam na quinta-feira (11), uma mulher de 22 anos com mais de 870 peças de roupas furtadas de lojas do shopping Praça Nova Araçatuba. A mulher foi abordada dentro de um ônibus na rodovia Marechal Rondon (SP-300).

Durante a abordagem, os policiais desconfiaram do comportamento da mulher e encontraram as roupas em três sacos grandes, com dispositivo antifurto e etiquetas instaladas.

Ao ser questionada, ela não quis informar a procedência das roupas, mas disse que viajou de Brasília (DF) até Araçatuba (SP), onde recebeu os sacos com as roupas no Terminal Rodoviário da cidade e deveria levá-las até a capital federal. Ela disse que foi contratada por uma mulher que lhe pagaria R$ 500 pelo transporte.

Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde foi autuada em flagrante por receptação. O delegado arbitrou fiança de R$ 2,5 mil, mas o valor não foi pago e ela permaneceu à disposição da Justiça.

A polícia entrou em contato e conseguiu identificar as três lojas quem foram vítimas do furto. Ao todo, R$ 126 mil em roupas foram recuperados pelos policiais rodoviários.

Em nota enviada ao sbtinterior.com, o shopping Praça Nova disse apenas que está colaborando as investigações da polícia.

Fonte: sbtinterior.com